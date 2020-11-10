汪明荃細訴跟故友點滴 讚梁淑莊好媳婦好妻子好媽媽 (16:11)

已故「亞視鎮台之寶」劉志榮（劉翁）的遺孀梁淑莊（莊姐），上月因胰臟癌病逝， 前天（8號）於紅磡世界殯儀館設靈，汪明荃（阿姐）曾到靈堂送別故友。今日凌晨阿姐在社交網撰長文，細訴跟莊姐及劉家的淵源。

阿姐表示當年劉克宣（宣叔）跟羅品超和張活游等前輩，曾在廣州「八和戲劇養成所」學戲，故他們可說是「八和同路人」，阿姐說：「我有幸跟他（宣叔）合演電視劇《四季情》，合作期間，我發現宣叔在錄影廠總愛披著一件絲棉披肩，一次好奇跟他談起，之後他的太太便送了一件給我，叫我既驚且喜，窩心感動不已，而這份前輩的心意，我亦一直保留至今。」

至於宣叔兒子劉志榮，阿姐表示志榮哥於亞視演過無數經典劇集，亦主持了許多成功的綜藝節目，堪稱亞視「鎮台之寶」。阿姐指雖然當年大家效力不同電視台，鮮有合作機會，但他們都有共同理念，希望善用自己於演藝界的影響力，積極服務社會。除了慈善公益活動，志榮哥亦曾擔任區議員，同時也是廣西政協委員，為香港、為國家服務，貢獻良多。

跟住阿姐談到志榮哥太太梁淑莊（莊姐），阿姐說莊姐是麗的映聲第四期藝員訓練班學員，她則是首屆畢業生，故莊姐可說是阿姐學妹，阿姐寫道：「雖然工作上沒有合作，但私底下，我跟莊姐亦不時有交往，她不但為人謙和友善，而且持家有道，賢良淑德，完全具備了中國傳統婦女的美德。

作為媳婦，她對宣叔和劉家的一眾長輩，相當尊敬和尊重，照顧有加；作為妻子，她跟志榮哥恩愛非常，更被譽為圈中『模範夫妻』，夫唱婦隨；作為母親，不但對愛兒健樂關懷備至，從健樂待人處事的真誠態度，和對長輩謙恭有禮，更完全感受到莊姐的悉心教導，承傳禮義美德。」

阿姐表示記得當日志榮哥離開，莊姐難過了好一段日子，當時她亦不時致電慰問，希望能陪伴對方走出陰霾，阿姐寫道：「而我知她有學習粵曲，所以更經常鼓勵她，投身社會活動，為長者演出，後來得知她積極參與了不少戲曲義演，情緒亦逐步恢復過來，實在替她感到欣慰。」

阿姐表示雖然要跟莊姐道別，但她相信，莊姐和志榮哥已在另一個世界重聚；至於莊姐愛兒健樂，阿姐衷心希望他節哀順變，並重新振作，好好生活，阿姐勉勵劉健樂：「正如父母給你起名『健樂』，期望你一生『健』康‧快『樂』。」

（即時娛樂）