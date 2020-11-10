前飛輪海成員辰亦儒生日 吳尊汪東城孖吳建豪到賀 炎亞綸無影 (17:38)

前飛輪海成員辰亦儒今日（11月10日）40歲生日，昨晚舊隊友吳尊及汪東城為他慶生，屢傳不和的炎亞綸繼續無影，其位置換上F4成員吳建豪，四男一齊擺甫士影相，十足一隊新的男子組合。

台灣男子組合飛輪海於2005年成軍，由吳尊、汪東城、辰亦儒及炎亞綸組成，吳尊於2011年宣布退團，餘下三子以飛輪海名義工作，至2013年汪東城自組經理人公司，四子少有再合作。炎亞綸今年3月接受小S（徐熙娣）及蔡康永主持的節目《花花萬物2》，他坦言跟其他成員不是玩在一起的人，私下幾乎沒任何聯絡，也沒必要假裝成是朋友；又大爆飛輪海走紅時期，曾因價值觀不同與隊友鬧不和。

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辰亦儒留言：「今年真的是很不一樣的一年，我也第一次離開家這麼久，但是我很開心，我的身邊有很多好朋友和很棒的工作人員，今年的上半年只求平安，下半年我試著踏出一大步，人生中真的有很多不同的階段，每一個階段都努力追尋自己想要的，讓自己生活過得充實美滿，人生真的只有一次，沒有機會讓你後悔的，謝謝我的家人、好兄弟、好朋友、好同事們的祝福，大家在繁忙的各自努力打拼工作外，努力抽空的聚在一起。很珍惜每次相處的時間，為了下次見面前，我們都要更努力更加保重，愛你們我是幸福的人，感恩～」

（即時娛樂）