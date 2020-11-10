開箱｜《節日限定之戀》「鹹鹹哋」的搞笑愛情故事 (23:27)

雖然下月才是聖誕節，但影視串流平台Netflix上月已推出應節電影《節日限定之戀》（Holidate），陪伴觀衆提早感受節日氣氛，並由《名瞞戇族》女星愛瑪羅拔絲（Emma Roberts）伙拍《極限追捕》型男陸克巴斯（Luke Bracey）主演。不過，別以為愛情片一定甜蜜蜜，有時候「鹹鹹哋」，別有一番風味。

故事講述愛瑪羅拔絲扮演「盛女」絲隆，性格豪爽不拘小節，抽煙喝酒粗口橫飛，她跟法籍男友分手半年，依然餘情未了，因此拒絕再愛，然而來自家庭的催婚壓力，令她喘不過氣來，每次回家過節都如坐針氈。聖誕節過後，絲隆在百貨公司偶遇陸克巴斯飾演的高爾夫球手積遜，驚覺二人同病相憐，男方忽發奇想，何不互相充當「過節伴侶」，既可推搪家人，又不需負上感情責任，可謂一舉兩得，自然一拍即合。往後節日，他倆都有影皆雙，偶爾吵吵鬧鬧，亦不影響感情。雖然二人立下規條，雙方關係絕對不能越界……結果，有情人是否終成眷屬？

《節日限定之戀》的收視在Netflix電影排行榜一度稱冠，但影評好壞參半，有指雖屬R級片（17歲以下觀眾需由家長陪同收看），仍嫌粗俗笑話太多，王晶式「屎尿屁」笑話更幾乎貫穿全片，文人雅士或者覺得惡心，好此道者卻會大呼過癮。

欲知此片更多詳情，請留意明天（11月11日）明報娛樂版。