開工大吉77｜苑瓊丹自詡性格可愛迷死人 出名多圈外男友 (14:33)

苑瓊丹（苑仔）日前錄影最後一集香港開電視節目《開工大吉77》，請來好友曹查理、吳浣儀、劉錫賢現身，笑言要以傳統的「BBQ」來送別節目。《開工大吉77》長達一年，苑仔表示拍攝時遇上新冠肺炎疫情，增加了邀請嘉賓及找拍攝場地的難度。

訪問一開始，曹查理已搶先提起苑仔的感情事，指她當年與林正英的戀情令人驚喜。苑仔說︰「我們冇話邊個追邊個﹗他對住曹查理時就是老古董，因為曹查理不夠得意。我是sell可愛，男人不要和我傾多兩句，實死冇生！我出名多人追，有很多圈外男友。我多數設下陷阱令對方主動追求我。」林正英1997年離世，苑仔被問到有否為對方逝世而情緒低落時說︰「我當時專心拍戲﹗曹查理還說自己是好朋友，信報道說我不開心，電話都冇一個，應來電關心我，或者給我錢也好﹗」

吳浣儀要苑仔自爆圈中「仇家」，苑仔笑言沒時間跟人結怨：「我擔心收不到錢多過有沒有仇家！如果少錢又受氣，我當然不拍！但如果酬勞正常，當被鬼壓，會照做。有些對手年紀比我大，又不睇劇本，難道打佢麼？我在這行沒敵人，即使不喜歡誰都要拍埋佢，因為沒交流會影響發揮，最多事後先篤你！」

劉錫賢爆苑仔有很多投資，是圈中富婆之一。苑仔說要為生活而儲錢：「我們這一行太被動，好天斬埋落雨柴才有安全感，就像這個節目，話拍完就拍完，就沒有收入了！有得掙就掙，難道天天找人打牌麼？打得多都悶！」節目尾聲時，曹查理邀苑仔拍「三級片」，笑指組合夠晒噱頭。苑仔回禮送上乳豬予對方「品嘗」，但被曹查理投訴，指這隻豬又黑又老很難食得落，場面惹笑！

（即時娛樂）