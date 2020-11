今天11月11日,內地各大電視台昨晚均舉行雙11晚會,當中的《天貓雙11狂歡夜》就邀請了不少紅星出席,包括陳奕迅(Eason)、鄧紫棋(G.E.M.)、Katy Perry等。

Eason穿上白色上衣配西褲,狀態大勇地唱出《陪你度過漫長歲月》、《謝謝儂》及新歌《致明日的舞》。Eason早前曾笑言因疫情下工作量大跌而患上「荷包乾硬化」及「急性發錢寒」,有傳他今次北上演出的酬勞高達180萬人民幣(約214萬港元),相當可觀!

美國歌手Katy Perry因疫情關係未能親臨現場,她透過預先錄影方式唱出《Never Really Over》、《Not The End Of The World》、《Roar》3首歌。

容祖兒昨晚則參與另一個晚會,打頭陣出場獻唱《獨一無二》、《愛的主打歌》、《隆重登場》、《牽手》,之後換上另一套衫唱出《月半小夜曲》,令觀眾聽出耳油!

