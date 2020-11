next

【今日直擊】早前不慎傷了腰的蘇慧恩,今日忍痛拍攝跳舞新歌《潛伏與蒙蔽 What Are You Hiding For?》MV。她說︰「跳舞扭動身體時,右邊盆骨位仍痛,睡覺時要瞓向左邊。我正接受針灸治療,唯有盡量跳簡單舞步為主。」蘇慧恩擔心腰傷會帶來後遺症,將來有機會患上骨質疏鬆。對於腰傷未癒仍堅持跳舞,她說︰「我現在是獨立歌手,身邊同事、朋友及排舞師也建議我唱快歌時最好配合勁舞。」

