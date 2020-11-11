《使徒行者2諜影行動》《飛虎之雷霆極戰》奪國際獎項 (18:19)

第16屆《中美電影節》及《中美電視節》宣布獲獎名單，邵氏兄弟製作的電影《使徒行者2諜影行動》及劇集《飛虎之雷霆極戰》，分別獲頒「年度金天使獎電影」及「年度最佳中國網劇」榮譽。

邵氏兄弟執行董事樂易玲說︰「首次於《中美電影節》及《中美電視節》獲獎，感到非常榮幸。這兩項殊榮印證邵氏兄弟在國際影視界的卓越成績，是我們一直努力不懈、致力製作高品質電影及劇集的成果。能夠獲得國際及一眾評審的肯定和認可，實在有賴於所有演員和幕後所有崗位的努力，這兩項榮譽將成為我們的推動力。」

有份主演《飛虎之雷霆極戰》的黃宗澤表示︰「很開心，對大家來說是個鼓勵。拍攝時，大家也很辛苦，我還受了傷，現在有獎也值得安慰。台前幕後合作得很開心，希望待疫情好轉後有機會再慶祝。」苗僑偉說︰「恭喜查傳誼導演和樂小姐！得獎當然開心，叫樂小姐擺兩圍慶祝。」

《飛虎之雷霆極戰》兩位導演查傳誼、李惠民知道消息後很開心，查傳誼說︰「疫情下不能親身去領獎，希望《飛虎3》之後再下一城，屆時大家一齊去領獎。」李惠民稱︰「可以獲獎當然開心，製作有水準的作品，更要謝謝一眾演員及台前幕後一班精英的努力及付出。」

《使徒行者2諜影行動》導演文偉鴻說︰「多謝邵氏、嘉映及評審，還有演員及台前幕後的工作人員。」

（即時娛樂）