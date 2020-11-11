朱智賢接受30日拉筋Challenge：只要堅持就係一切 (18:30)

朱智賢今年4月爆出與人夫黎振燁在車廂偷食蛋糕事件，令其形象插水，近日見她在網上「試水溫」，上載不少她的運動照；她有份演出的劇集《踩過界II》，戲分亦未被刪剪。朱智賢今日繼續發文，分享她接受朋友的「30日拉筋Challenge」，成功將整個人「摺埋」，展示其個人毅力。

朱智賢留言：「今次呢個30日challenge，純粹係同朋友食食吓飯，然後發起的。我天生係筋骨超硬嘅人，所以拉筋對於我來講真係一個極大嘅挑戰，朋友仲要求我要摺埋個人🙄 當時其實都覺得自己唔會做到，但係我都想睇吓30日之內我能夠可以拉到咩地步？盡做囉！做到幾多得幾多！至少試過嘛！頭幾日真係發覺好大鑊，因為拉筋嘅痛係真係痛到形容唔到，每一次拉完對腳都好似廢咗郁都郁唔到😫。而為咗要進步每一日都要拉到超過自己limit！就係咁每一日繼續虐待自己，越痛就越拉，越拉就越痛🌚。眨吓眼30日終於過咗了，大家滿意我嘅成果嗎？亦都想話比（畀）大家知，只要堅持就係一切💪🏻我做到，你哋都一定得！Let's stretch😂#surpriseyourself #30dayschallenge #dosomethingdifferent #missioncomplete」

（即時娛樂）