林師傑揸車砵高層遭雪藏1年 劇集歌攞獎先多謝珍姐被人鬧 (20:01)

林師傑今年6月宣布與無綫及星夢提早解約，自爆無綫要與他改簽6騷合約，每年保證有1.2萬元收入，令他下定決心離巢。林師傑日前接受阮德鏘網上頻道節目訪問，自言從小到大處事也不夠圓滑，不懂人情世故，入行11年來也得不到高層歡心，初入行時更得罪過不少人。

阮德鏘提起林師傑當年駕車返電視城時，因與疑似載住公司高層的七人車司機起衝突，還向對方舉中指，結果被公司雪藏一年。林師傑說︰「其實只是一件很簡單的事，當日要入廠，開車途經環保大道的燈位時，前車突然在綠燈位前踩brake。我EQ不太好，就響咹砵他。那個司機之後下車，我已心知不妙，但我準備要鬧人，然後覺得他認得我，可能是公司高層。」

林師傑說他當時只是攤開雙手，做了一個「做乜事」的表情和手勢，並沒有舉中指。林師傑後來見交通燈轉了綠燈，對方也不開車，於是將車駛向慢線離開。事件發生後續，他收到兩個監製、PA、同事及經理人電話，要他上8樓。林師傑說他後來被指舉中指，一次過「X」了7個監製，連樂易玲也親自問他發生了什麼事。林師傑將事情始末及駕駛態度都說了一次，最後樂易玲指他駕駛時曾超速，說完就轉身離開。林師傑最後親身到7位高層的房間，逐一向他們道歉，惟之後仍被雪藏近1年。

林師傑後來獲高層曾勵珍（珍姐）給予機會，安排他演出《愛‧回家》「木偶哥」一角，後來更因劇中歌曲《小木偶的話》奪得「勁歌金曲獎」；豈料，他得獎致謝辭時又得罪人。林師傑說︰「我當時首先多謝珍姐，因為心想《小木偶的話》是劇集歌，就先多謝珍姐，誰知原來在音樂頒獎禮要先多謝歌曲監製。我次序錯了，所以又得罪人，又被人鬧。」

（即時娛樂）