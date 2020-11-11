口罩風波｜范瑋琪撰長文感謝老公陳建州鼓勵 擔任人生最佳指導教授 (19:43)

台灣女星范瑋琪（范范）今年初因不滿台灣行政院長蘇貞昌，禁止口罩出口1個月，在私人facebook爆粗鬧對方是「狗官」，結果遭網民群起指摘，捲入「口罩風波」後的她，曾有一段長時間沒再更新社交平台帳號。范范昨晚在網上就此事發長文，分享個人感受外，並公開多謝老公陳建州（黑人）一直在背後支持，做她的人生最佳指導教授。

范瑋琪留言：「人生在世，我們也許會被啟發，也或許也能有機會起發別人，那是美好的體驗也是學習的機會，要繼續珍惜也要更努力，向啟發我們的人看齊，才不辜負支持我們，一直關心我們的人；當然，是人的我們也一定會犯錯會軟弱，被質疑，被挑戰，被誤會被曲解，甚至被攻擊。這種時候，無論如何，做錯了事就該好好反省道歉，也要有被大眾檢視的心理準備；那麼就算即便是這樣，更是要咬緊牙關，做好自己覺得應該做的事，認為對的事，不被外在的任何因素影響。因為，命運確實掌握在自己的手上，而且人生只有一次，很多事情再也不會重來；所以，每一次得到的啟發，我都當作是一種營養補給，讓自己變強大；又或每一次犯錯，或遭受到各種批評攻擊論斷，現在的我，正在學習把自己歸零，好像安裝一個能夠重新認識自己，讓自己從錯誤中學習成長，學習更謙卑的程式，用這樣的態度，來面對這世界，面對人生給我的每一樣功課和挑戰。我仍然相信，人性本善！

謝謝我的先生，他做了我人生的最佳指導教授，給我鼓勵，給我打氣，給我放過自己，讓自己喘口氣的機會，還有不被他人影響的勇氣！打鼻，thank you for being you，for just being you..... and thank you for always telling me to do the right thing，and also never，ever give up!!

謝謝你，謝謝你，謝謝你。@blackielovelife @p.league.official 祝福你明天的記者會順利圓滿，讓更多熱愛籃球的靈魂，能夠獲得更多的啟發，熱情和喜悅！無關個人，無關政治，讓這片美麗的土地上，能擁有真正屬於自己的職業籃球聯盟的舞台！更放眼未來，讓台灣的籃球走出去，被更多人看見！💪🏻💪🏻💪🏻加油！無論風雨，我們有彼此，無論天崩地裂，我都尊敬你並且會繼續陪著你走過聯盟的下一個，下下一個20年！#plusleague #二十年磨一劍」

（即時娛樂）