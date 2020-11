口罩風波｜范瑋琪撰長文感謝老公陳建州鼓勵 擔任人生最佳指導教授 (19:43)

台灣女星范瑋琪(范范)今年初因不滿台灣行政院長蘇貞昌,禁止口罩出口1個月,在私人facebook爆粗鬧對方是「狗官」,結果遭網民群起指摘,捲入「口罩風波」後的她,曾有一段長時間沒再更新社交平台帳號。范范昨晚在網上就此事發長文,分享個人感受外,並公開多謝老公陳建州(黑人)一直在背後支持,做她的人生最佳指導教授。

范瑋琪留言:「人生在世,我們也許會被啟發,也或許也能有機會起發別人,那是美好的體驗也是學習的機會,要繼續珍惜也要更努力,向啟發我們的人看齊,才不辜負支持我們,一直關心我們的人;當然,是人的我們也一定會犯錯會軟弱,被質疑,被挑戰,被誤會被曲解,甚至被攻擊。這種時候,無論如何,做錯了事就該好好反省道歉,也要有被大眾檢視的心理準備;那麼就算即便是這樣,更是要咬緊牙關,做好自己覺得應該做的事,認為對的事,不被外在的任何因素影響。因為,命運確實掌握在自己的手上,而且人生只有一次,很多事情再也不會重來;所以,每一次得到的啟發,我都當作是一種營養補給,讓自己變強大;又或每一次犯錯,或遭受到各種批評攻擊論斷,現在的我,正在學習把自己歸零,好像安裝一個能夠重新認識自己,讓自己從錯誤中學習成長,學習更謙卑的程式,用這樣的態度,來面對這世界,面對人生給我的每一樣功課和挑戰。我仍然相信,人性本善!

謝謝我的先生,他做了我人生的最佳指導教授,給我鼓勵,給我打氣,給我放過自己,讓自己喘口氣的機會,還有不被他人影響的勇氣!打鼻,thank you for being you,for just being you..... and thank you for always telling me to do the right thing,and also never,ever give up!!

謝謝你,謝謝你,謝謝你。@blackielovelife @p.league.official 祝福你明天的記者會順利圓滿,讓更多熱愛籃球的靈魂,能夠獲得更多的啟發,熱情和喜悅!無關個人,無關政治,讓這片美麗的土地上,能擁有真正屬於自己的職業籃球聯盟的舞台!更放眼未來,讓台灣的籃球走出去,被更多人看見!💪🏻💪🏻💪🏻加油!無論風雨,我們有彼此,無論天崩地裂,我都尊敬你並且會繼續陪著你走過聯盟的下一個,下下一個20年!#plusleague #二十年磨一劍」

