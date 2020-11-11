感激華仔幫助｜林愷鈴初登銀幕壓力大  自爆對愛情無興趣 (23:15)

龔慈恩女兒林愷鈴初登銀幕之作，是劉德華監製及主演的電影《熱血合唱團》。片中的林愷鈴是一名愛情至上的中學生，有場戲她跟男友鬧分手還傷害自己；現實中，她對愛情沒興趣，目前只專注學業及工作，人也較理性。她強調不是自己乖，或是家教嚴，而是她真的很忙，連睡覺時間也沒有，故沒時間拍拖。

首次拍電影，林愷鈴坦言感到很大壓力，特別是很長的對白，幸得劉德華幫助。原來林愷鈴演出此片時還是中學生，當時邊讀書邊拍戲，十分忙碌，「拍至深夜回家做功課，早上再返學，維持了3個月，所以這部戲跟我的中學生活融為一體」。問到有否向媽咪龔慈恩請教演技？林愷鈴說遇到困惑時會問媽咪，但媽咪沒太多提點，因覺得當刻的她給觀眾看的不是演技，最寶貴是她的熱誠、真誠及年輕人的青春，媽咪叫她「用心」去演，觀眾自會有感覺。

另一位新演員伍詠詩飾演低下階層，她覺得片中父親尹揚明，跟她的爸爸很相似，大家都是大男人，不懂表達對女兒的情感。伍詠詩指父親不會表達自己情緒，或會將自己的情緒發泄在她身上，但她長大後知道爸爸只是不懂表達，其實是很愛她的，故她會嘗試跟爸爸溝通。

（即時娛樂）