周柏豪36歲生日以自己的堅強為榮 連詩雅送吻被嫌棄 (14:04)

周柏豪今天(11月12日)36歲生日,一早起來就收到大批朋友的祝福短訊。今年生日,柏豪請朋友們不要送他禮物,將買禮物的錢捐予慈善機構去幫助其他有需要的人。

柏豪說︰「感謝各位的祝福﹗今年是最特別的一年,也是自己勇敢堅強的一年,但其實在相安無事的年頭,根本都不用去堅強不堅強、勇敢不勇敢。幸運的我,還有家人、好同伴和知音人,自己才能站得住、企得穩。曾經聽過,我們引以為榮的,不是從來都沒有跌倒,而是每一次的跌倒後,仍能堅強的站起來。這一年,我以自己的堅強為榮。感謝每一位想為我慶祝的朋友們,實在抱歉今年只想簡單平靜的渡(度)過,感謝你們的愛和祝福,也祝各位身心安康﹗一起床就發現電話爆炸了,也感謝將生日禮物轉換成捐款,然後去幫助有需要的人。這是我每一年生日最想收到的禮物。祝大家做又36,不做都有36。這個年頭,就當然做啦﹗一齊加油啦﹗」

好友連詩雅在社交平台上載多張與柏豪的合照,留言︰「我們見證大家很多的改變、很多的成長、很多的經歷。很開心一直有這位大哥哥的周同學,一直互相鼓勵,互相扶持(同我無數次的強迫他與我拍照)。11‧12,生日大大大大大快樂﹗繼續健康,做你想做的事,認為要做的事,繼續Face Everything And Rise,同 keep going﹗」柏豪搞笑回應︰「可能真係前世爭咗你少少嘢,今世就搞成咁。我決定今世我要對你好啲,如果唔係我驚下一世.....」

