由經典美劇《色慾都巿》(Sex and the City)的戴倫施達(Darren Star)擔任製作人、《玉子》31歲女星莉莉哥連斯(Lily Collins)主演的影視串流平台Netflix原創劇集《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris),首播後大受歡迎,長期穩佔收視榜三甲位置,觀眾要求開拍續集呼聲不斷,今日Netflix終於透過社交媒體作出回應,第2季將於明年春季在巴黎開鏡,並上載一眾演員舉起兩隻手指,或者展示兩份禮物等的相關短片,藉此確認回歸喜訊。

《艾蜜莉在巴黎》故事講述莉莉哥連斯飾演女主角Emily,原本任職芝加哥某大行銷公司,直至該公司收購法國一家同業,Emily被派駐巴黎,完全不懂法語的她隻身遠赴花都,在當地發生不少有趣和浪漫的事情。

