阮兆祥跟田蕊妮拍親熱戲壓力大 黎耀祥難忘孖毛舜筠「世紀之吻」 (21:41)

阮兆祥與黎耀祥合作主持清談節目《雙祥見》，在最新一集大談自己的「第一次」。阮兆祥表示對自己的熒幕初吻非常深刻，對象是當年一同拍攝《少年五虎》的鄭敬基，劇情講述他們因意外不小心嘴對嘴親上了，他覺得其「熒幕初吻」有點輕描淡寫便獻出了，但首次跟男生接吻頗有新鮮感。

黎耀祥也分享自己的「熒幕HeHe初吻」是獻給曹永廉，當時二人合作拍攝電影《榕樹頭講鬼》，講述黎耀祥死後欲尋回自己的女友，於是回到舊址找尋，最後發現女友已投胎轉世，成為了曹永廉演出的角色，結局二人相認並浪漫接吻，黎耀祥回想時亦不禁說：「我覺得這個初吻真的好難忘。」

阮兆祥坦言拍親熱戲一點也不享受，其中最感壓力的一場親熱戲是與田蕊妮合演的《真相》，田蕊妮與他一同在家中飲酒，拍完文戲，接着有感動位，然後不經意地翻雲覆雨；當時阮兆祥看罷劇本卻很害怕，皆因他的母親與杜汶澤媽媽是好朋友，田蕊妮則是他姨姨的新抱，基於二人的家庭甚有淵源，眾目睽睽下跟田蕊妮拍親熱戲令他大感壓力。

最令黎耀祥深刻的，是他與毛舜筠拍處境劇時的吻戲，他爆當時沒有認真親下去，只是重疊了二人的面孔便當真惜，但這一幕仍然很震撼，並引起了傳媒報道和網民熱議。黎耀祥笑稱此為「世紀之吻」，因二人加起來超過100歲，超過一個世紀了。

娛樂組