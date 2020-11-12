疫市出Hi-Fi碟銷情報捷 露雲娜：開心到幾日瞓唔着 (22:30)

擁有一把好「Sing」音的露雲娜，籌備兩年的第2張Hi-Fi發燒唱片《下雨天》已於上周推出，在「疫」市下銷情報捷，連日來唱片店頻頻補貨，令她搖身一變成為發燒碟界的「銷量女王」。為答謝各大唱片店老闆仍堅持賣實體唱片，露雲娜一日內巡迴港九多間店舖進行「快閃感謝日」，不少歌迷聞風而至即場買碟撐偶像，露雲娜為歌迷逐一簽名以作答謝。「我好開心又好感恩唱片賣得很好，開心到幾日都瞓唔着，更加要多謝很多圈中朋友向我訂唱片，支持唱片業亦為我打氣。首批金色限量版已經賣晒，現在銀色無限量版在不斷補貨中」。

予人開心果感覺的露雲娜，希望藉這張發燒唱片傳遞愛的正能量，要珍惜身邊人。她透露此專輯跟團隊籌備了兩年，要從1000首流行曲中揀10首重唱，必須先讓自己感動，例如林憶蓮的《下雨天》，已接近30年沒聽過，重聽立即愛上，因為令她想起18歲與男友分手的畫面，所以錄音時很回味；另一首印象深刻是陳百強（Danny）的《深愛著你》，讓她想起與對方一起走埠登台的日子，她還會為Danny化妝，皆因Danny十分貪靚，覺得化妝師技術未合其心意，反而欣賞她的技術，這首歌留下很多回憶，她會用另一種唱法演繹。露雲娜也選唱了方皓玟的《你是你本身的傳奇》及Supper Moment的《飛》，露雲娜笑言被很多人說她大膽，竟挑戰年輕歌手，對她來說只要是好歌就不要分年代，想唱就唱。

為令唱片音質更佳，將她的靚聲發揮得淋漓盡致，唱片公司不惜工本採用英國MQA-CD技術，令露雲娜成為全球首張採用此技術的粵語專輯女歌手。

（即時娛樂）