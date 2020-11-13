最早入行娛樂女主播 黃芳雯難忘09年帶病追訪衛詩草彅剛 (23:08)

【愛上女主播專訪】黃芳雯是最早入行的娛樂新聞女主播，她未夠3歲已做兒童節目小演員，但拍劇、拍戲、唱歌都不是她那杯茶，由有線到香港開電視，連「老人牌」都攞過，以為她甘願一直擔任節目主持，原來只是等待緣分，盼在商界大展拳腳，就如她與老公潘家祺（Jacky）其實早已在10多年前認識，但要等到當緣分到來，自然會開花結果一樣。

當很多人誤以為黃芳雯的媽媽想當星媽，才安排3歲未夠的她入無綫，事實上出發點卻完全是為女兒著想，全因黃芳雯當時不太說話，黃媽媽怕她一個小朋友在家中會悶，加上當時不太流行playgroup，故看到無綫招募小演員的廣告，於是帶她去面試，成功從500人中脫穎而出，合共20名小朋友獲選中參加訓練班，之後再被選中最後10位獲簽約無綫，「當時我是年紀最細的合約演員，做了差不多10年，差一點可以在無綫攞到老人牌，離開時也只是小學6年級，因為真的要開始認真讀書，所以要停了。亦是媽媽幫我決定。」

黃芳雯坦言當時年紀太小，《430穿梭機》年代的事已沒記憶，有否遭出名愛整蠱小朋友的周星馳戲弄，她也要向爸爸求證，而答案說沒有，而其印象中只記得鄭伊健和黎芷珊扮王子和公主好靚。到《閃電傳真機》時期已讀小學，知道是什麼一回事，所有小演員覺得朱茵好靚，在《兒歌金曲頒獎典禮》上最開心可以向大明星集郵，更封陳松伶為兒時偶像，「當年兒歌界最紅就是松松姐姐，她的歌又好聽，所以很喜歡她，我更曾與她合作過拍兒歌MV」。

黃芳雯後來進進出出電視台，又曾轉職當空姐，之後有線電視娛樂新聞台招聘記者，即二話不說去見工，「其實有線的人工還要比空姐低，但我的心態是當刻決定了這樣做就去做，因為我是個很猶豫不決的人，很難才落實一個決定，難得有這個決定，便決定去馬，心想再考慮就蹉跎歲月了，所以有線一請我，我就立即補錢辭去空姐工作」。

2007年加入有線，黃芳雯初當記者工作大感辛苦，半年後獲晉升為主播，差不多5年娛樂新聞主播生涯中，最深刻是2009年追訪在日本涉嫌藏毒被捕的衛詩，期間還加插草彅剛醉酒裸跑，她做到病無得休息，「要在警署門口等，等到吹親發燒，又要入法庭聽審，加上草彅剛醉酒裸跑，突然間有很多任務在身，弄得幾日無覺好瞓，現在仍很深印象」。黃芳雯12年間由有線做到香港開電視，從沒特別想過跳槽，對工作一直抱隨緣心態，老公希望她專心相夫教子，但她覺得有了這個家，事業應該要更拼搏，希望能發展自己的生意，慢慢建立個人品牌。

欲知專訪詳情，請留意明天（11月14日）明報娛樂版。

（即時娛樂）