林子博代亡妻繼續實踐遺願︰看着仔女長大 (20:21)

【今日直擊】林子博太太董燕君（Shirley）上月不敵癌魔病逝，子博今日為Shirley在紅磡萬國殯儀館設靈，明天出殯。林盛斌（Bob）、江美儀、李日朗、 黎芷珊 、陳國邦與羅敏莊 、馬浚偉、 黎瑞恩、黃建東及香港開電視董事總經理陳永孫均有到場致祭。汪明荃、古天樂、薛家燕、陳展鵬夫婦、王祖藍夫婦等就送上花圈悼念。Shirley死後捐出眼角膜遺愛人間，令一男一女受惠，醫管局派員到場致祭及送上感謝狀。

子博的心形花牌放在靈堂正中，上面寫有「永遠愛你」，兩邊則放了一對兒女的心形花牌。子博受訪時神情哀傷，他表示靈堂內播放着《深愛著你》，因為這是Shirley生前很喜歡這首歌，Shirley曾說希望出殯時會播着這首歌。子博說︰「我之前有想過，太太想我親自唱，還是播歌，但太太曾說我唱得難聽，所以我不敢唱。」子博表示Shirley的遺願是看着仔女長大，可惜她做不到，唯有自己繼續。

談到一對子女的心情時，子博說︰「他們已經冇事，沒有不開心，做回小朋友做的事，但我還未收拾心情，所以曾想過是否要搬屋，免觸景傷情，家中一切都勾起很多回憶！懷念太太，可以在不同地方懷念，太太走了快一個月，但我未放得下，要找解決方法，借工作暫時忘記傷痛。一對仔女很懂事，他們平日常吵架，但今天燒衣紙時，家姐對弟弟說『今天不要吵架』。（有沒有經濟困難？）暫時可以，錢財身外物，不想這些，處理好子女先，子女是太太留給我最好的禮物，事事以他們為先。多謝汪明荃、古天樂及演藝人協會等對我的關心，家燕姐因錄影未能出席，也致電鼓勵我。」

（即時娛樂）