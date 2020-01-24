恭喜晒｜余香凝畀老公超過100分 聲稱婚後好努力造人 (13:17)

【今日直擊】27歲余香凝（Jennifer）今日下嫁40歲圈外男友陸政渡（Tim），一對新人下午於酒店進行簽字註冊儀式暨西式婚宴，邀請約50人出席見證婚禮，姊妹團成員包括陳詩欣、廖子妤及鄧穎堯等，胞妹余潔滢則擔任伴娘。

今日早上9時45分，一對新人從酒店步出，穿上中式裙褂配一身金器的余香凝，輕挽丈夫手臂，身旁有大妗姐撐紅傘陪同。二人乘坐花車在酒店門前兜一圈，取好意頭寓意行大運，之後下車讓傳媒拍照，新郎與新娘親吻時未有脫下口罩，余香凝解釋人多要以安全為理由，可是她與姊妹們合照時則脫下口罩，而新郎於訪問時趁機離開。

余香凝透露婚前一晚僅睡了2小時，為怕太緊張會說錯，所以不停練習讀誓辭。問到最感動之處，她說：「今朝媽咪幫我穿裙褂時，我覺得很不捨。派利市給姊妹時，每人向我說出祝福說話好感動，見到大家都成長，希望她們也盡快結婚。每位姊妹想搶到花球，好難揀定送給誰，我會盡力地拋讓她們去搶。」她又指丈夫讀出愛的宣言時，她感動得眼濕濕，「我隔着房間聽到他講愛的宣言好滿意，還有唱我首歌《簡單情歌》，他平時很少唱歌，所以對他來說像整蠱他。爸爸將我的手交給他那一刻，大家也有感動到眼濕濕」。

余香凝稱她給丈夫超過100分，甜笑指Tim性格怕醜，正是喜歡他的原因之一。至於婚後是否全力造人，盛傳奉子成婚的她說：「我會好努力、好努力、好努力造人，一有好消息會通知大家。」

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（即時娛樂）