余香凝結婚｜陳穎欣蔡明思麥子樂稱利市做人情最實際 (16:08)

麥子樂（左起）、蔡明思及陳穎欣今日去飲余香凝的喜酒。（鍾偉茵攝）

【今日直擊】余香凝（Jennifer）今日下嫁40歲圈外男友陸政渡（Tim），一對新人下午於酒店進行簽字註冊儀式暨西式婚宴，到場賓客有Super Girls成員陳穎欣（Yanny）、吳嘉熙（Cheronna）與蔡明思（Jessica）外，還有麥子樂、胡子彤及彭秀慧等。

陳穎欣、蔡明思和麥子樂均送利市作人情，認為金錢最實際，三人均表示新娘向外公布婚訊後，才獲通知來飲喜酒。陳穎欣與新郎食過飯，見過一次面，指朋友都喜歡他斯文兼風趣，亦羨慕好友很幸福，盼自己找到合適的人盡快結婚。

蔡明思說：「有次首映禮Tim送女友到場，見他們依依不捨，覺得好恩愛和幸福。」去年蔡明思結婚拋花球，由余香凝奪得，今年即出嫁很靈驗，她指花球是余香凝直接接到手上，認為是一種緣分，注定是給她。提到余香凝疑似雙喜臨門，蔡明思說自己不清楚，剛結婚一周年的她亦想生小朋友。

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（即時娛樂）