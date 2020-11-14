曾偉權病逝｜戀梅小惠13年分手收場 近年由契妹SaSa照顧 (17:18)

曾偉權的感情生活不算多采多姿，他曾跟麗的藝員訓練班同學楊雅潔拍拖3年，兩人於1984年分手。兩年後，他與梅小惠合作賀歲喜劇《滿堂紅》時邂逅，兩人相戀多年，是圈中公認的一對；不過，他們拍拖13年卻突然分手收場，令人大跌眼鏡！當時有傳兩人分手與馬來西亞藝人葉麗儀有關，曾偉權的星途亦因此大受影響。多年後，曾偉權曾表示對舊愛梅小惠有歉意，蹉跎了她的歲月。

近年，曾偉權身邊出現了一位姓梁、英文名叫「SaSa」的契妹，SaSa在曾偉權患病時，一直照顧他的起居飲食。SaSa是位鋼琴導師，養狗幾十年的曾偉權2011年從facebook知道SaSa不懂養狗後，主動聯絡對方幫忙，因此成為朋友。兩人不時出雙入對，曾偉權甚至打本給SaSa開琴行，但他多次否認與SaSa拍拖，強調自己單身一個人，SaSa會煮飯，於是照顧他的起居飲食，而打本讓SaSa開琴行只是一門生意。

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（即時娛樂）