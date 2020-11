黃心穎曾與曾偉權合作劇集《牛下女高音》、《宮心計2深宮計》、《雜警奇兵》。曾偉權離世,黃心穎在Instagram限時動態上載曾偉權疑是等埋位拍攝《牛下女高音》時的照片,留言「You are easily one of the nicest people I've worked with. You've fought hard. RIP 權權」,表示曾偉權是她合作過的對手當中,最友善的人之一,同時認為曾偉權已經很努力戰鬥,希望他能安息!黃心穎接受《明報》訪問時說︰「有幸跟他合作過幾次。會記住他的好。權權,好好安息。」

