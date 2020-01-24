全民造星III｜王嘉莉晉級50強 挑戰做史上又肥又矮偶像 (19:00)

ViuTV《全民造星III》昨晚（13日）播出第10集，節目內出現《造星》史上最細粒的參賽者，就是今年剛18歲、身高148cm的王嘉莉（k.ELLY）。

王嘉莉於面試時透露，小學時因減肥導致停止長高，一度被監製花姐質問現在又肥又矮有何打算，導師林二汶亦有同樣疑問，王嘉莉表示：「可以打破一般定位，我可以做一個史上又肥又矮的偶像。」王嘉莉今次在台上選唱鄧紫棋的《我的秘密》，最初只獲得卓韻芝一盞藍燈，Eric Kwok認為她不應該揀一首太平的歌，提議她即場爆兩句高音，之後王嘉莉清唱《If I Ain't Got You》，結果獲得Eric Kwok的藍燈而成功晉級50強，並進入了彭秀慧的隊伍。

王嘉莉事後表示：「其實見到一盞藍燈亮起了，已經好開心。因為一開始只想嘗試在一個更多人睇到的舞台挑戰自己，以及給更多人聽到我唱歌，去到Eric Kwok老師提議我『爆』時，知道二汶老師在導師房講出《A.I.N.Y.愛你》這一首歌，當時我腦海都有一刻閃過這首歌，不過都擔心會因緊張而唱不好，最後選了《If I Ain't Got You》，不過現在看到節目播出，又好似不算唱得好爆，不過真的好開心可以繼續留低，於50強再同一班參賽者見面及一齊努力。」

（即時娛樂）