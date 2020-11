next

58歲曾偉權日前傳患肺癌命危,今日傳出死訊,令不少藝人大為惋惜。關寶慧和曾偉權於新劇《使徒行者3》合作,她今日在網上發文悼念曾偉權,並講述昔日難忘點滴,「權權,U are the best ❤️💜💜🖤. 還記得你因為幫我整車,因為停車場唔夠位,最後你把自己的車也弄花了,但你堅持不肯收我整車費用😔!肯定你已經去到一個很好的國度!😘😘😘😘🙏🙏🙏🙏」關寶慧相隔約2小時再發文:「只可惜只和你合作過一次😔⋯⋯願你快樂!」

