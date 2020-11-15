契妹SaSa代透露遺願｜曾偉權交帶不設靈 為流浪貓狗爭取權益 (01:02)

資深藝人曾偉權病逝，昨晚他的契妹SaSa透過鄭敬基的YouTube頻道，錄製了近7分鐘的聲帶交代曾偉權的死訊。曾偉權於11月12日早上在SaSa與家人、朋友陪伴下安詳離世，終年59歲。SaSa表示偉權返回天主的懷抱，再沒有痛苦。這兩年來他勇敢作戰，一直沒有放棄或畏懼，病患時他不忘照顧流浪貓狗，爭取動物權益。她說：「佢在我心目中是一位戰士，是令人學習與敬佩的人。」

SaSa又說：「後事方面，權權生前同我講過，交帶了，萬一他不幸離世，千祈不要幫他設靈，所以我要尊重他的意見與遺願。認識他的朋友都知道佢好怕嘈吵、應酬、麻煩別人，他喜歡寧靜，希望大家諒解。佢話如果大家思念他，便為他祈禱，將思念變為愛的力量，承傳他繼續為流浪貓狗爭取權益，將他的遺願延續下去。」SaSa還公開多謝曾幫助他們的「天使」，包括醫護團隊與藝人，她提到古天樂、陳煒、姚嘉妮與歐瑞偉，特別是鄭敬基與太太，在偉權做手術期間隔日煲湯到醫院探望，偉權出院後又幫忙撲日用品，並開解她。SaSa要照顧偉權往覆診，感謝獲老闆、家長與學生的遷就與體諒，還有家人的支持。偉權曾對她說，幸好SaSa與家人沒有嫌棄他，SaSa說：「我們怎會嫌棄他，因為我們就是一家人。」

相關新聞：曾偉權病逝｜洪永城難忘逐句對白教導 白雲感激知遇之恩

相關新聞：曾偉權病逝｜「牛下七子」歐瑞偉撰文悼念：那邊見…

（即時娛樂）