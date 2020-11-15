承認硬闖病房不對 林利反問：病人無人探就不用理會？ (12:45)

林利日前於社交平台透露媽媽因病入院，但因疫情關係，家屬不能探病，令媽媽更感難熬。今日凌晨林利硬闖病房，發現媽媽被綁在牀上，手上打點滴位置有血滲出，於是和醫生及護士理論，並打算接媽媽出院回家。

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林利離開醫院時接受《明報》訪問，他說：「我知道因疫情不准探訪，但媽媽很辛苦，她又很少入醫院，被綁住了，我上去本來想帶她走，溝通後他們稱會再去處理，照顧好一點。當然疫情是好緊要，但病人無人探就不用理會？完全不准探，我知道我衝入去探是不對，但不去探也不知道她原來被人綁住，這就是香港醫療制度？」林利透露媽媽身體發現腫瘤，因私家醫院不收症，經醫生轉介到伊利沙伯醫院留醫等待化驗報告。

林利又忍不住再鬧：「我發覺衝動才做到，對他們好是無用，媽媽驚到不得了，見到我就差好遠，她有腫瘤，我明白因為現階段多病人，檢驗要花2、3個星期，她要插喉可能不慣，但需要人照顧和探望，我知道這樣是不對，但無辦法控制我的行為，亦阻止不到我，我這樣做後，見到的是媽媽獲得更加多關心，如果我沒有去，可能她隻手一路流緊血、一路瘀都無人睇到，我知可能是媽媽掙扎才被綁住，我亦知道醫務人員好辛苦，但要溝通，不是說因為公務員就咁算，不可以。」

（即時娛樂）