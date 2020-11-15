依依不捨｜送女友余思霆到機場返台 朱敏瀚寫情書表愛意 (18:28)

憑《反黑路人甲》而人氣急升的「陸秋」朱敏瀚，近日女友余思霆要飛返台灣工作，他依依不捨送對方去機場，事前更預備一封情書給余思霆，相當浪漫。

余思霆將她返回台灣的整個過程拍片，並放到網上平台跟大家分享，見到朱敏瀚充當「柴可夫」送女友，落車時二人不捨地擁抱。余思霆之後單獨入閘，表示今次返台的心情比較沉重，因為要離開一段比較長的時間，不能跟香港的朋友見面。

余思霆落機後，有爸爸駕車來接回家，在家後她自拍分享心情，爆朱敏瀚用劇本寫信給她，可是沒有公開內容，她說：「現在這個分開，對我們來講是一個好好的考驗，因為覺得兩個人在一起，需要互相進步，不可以一個人進步得很快，另一個人卻在後面，兩個人在一起就是要鼓勵對方，互相進步，覺得現在是一個很好的時間點，因為他最近也做得蠻好的，工作蠻順利的，那我已有大半年沒有工作了，雖然我還是有一些自己的事情在做，但是我在演藝圈方面並沒有進步，所以現在是個很好的機會，讓我就是…追趕到他的位置，就是這樣子不斷進步、進步，希望他可以乖乖的在香港，然後我也可以在台灣，兩邊彼此互相努力，就像他在Ig說的一樣，希望我們可以，以更好的自己再見對方。」

（即時娛樂）