林曉峰與前妻康子妮做番朋友︰大家保持距離比從前開心 (20:55)

【今日直擊】林曉峰（阿Lo）9月時被爆與結婚18年的康子妮（Lily）離婚。阿Lo今日錄影其ViuTV新節目《調查男女》時表示心情OK，強調人活到這個年紀，開心最重要，難得雙方都為這個選擇而開心。他說︰「離婚是雙方協議，不記得幾時決定了。以前有太多顧慮，會介意很多事，自從經歷多了後，現可做回真正的自己。」

阿Lo說現在與康子妮做回朋友，雙方仍有聯絡，大家保持距離比從前開心，一對兒子亦明白父母已分開。黃翊曾被傳為第三者，阿Lo拒回應非事實的傳言。提到康子妮傳有新歡一事，他說︰「如果她有新戀情，會祝福她，她開心就得！我和Lily兩個人的事，自己知就得，不需要交代太多。（傳林家上下嬲了康子妮？）明白媒體要創作不同故事版本，才會多人看。她做保險，我都有買，總之會撐她。」至於未來，阿Lo表示如有機會，願意接受新戀情。

好友錢國偉（Wilson）病逝，阿Lo當時身在內地，只能透過視訊見他最後一面。阿Lo說︰「以理性角度看，Wilson只是去了一個開心的世界。他是我朋友當中最堅強、最有意志力的人，一直沒放棄。作為好友，我會照顧他的太太陳宛蔚和女兒。我是他女兒的契爺，最緊要是保護小朋友，如果喪禮當日有很人影相，希望不要嚇親她。我會多陪契女傾偈，她情緒都OK，一定有掛念爸爸，要慢慢適應。我不知道陳宛蔚可有經濟問題，如她開聲，幫到一定幫。」

（即時娛樂）