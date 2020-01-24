林利夜闖病房驚見母親牀上被綁 院方明白家屬擔憂 稱已解釋治療安排及臨牀需要 (21:32)

林利的82歲母親日前因喉嚨有腫塊，引致呼吸困難而送往伊利沙伯醫院留醫，家屬因疫情關係不能探病，林利只好天天留守醫院門外。不過，他今日凌晨闖入病房，發現母親被綁在牀上，手上打點滴位置有血滲出。林利見狀非常激動，與醫護人員理論，一度打算安排母親出院，與醫護溝通後，才決定讓母親繼續留院。

就林利闖入病房一事，伊利沙伯醫院發言人回應︰「公立醫院目前處於『緊急應變級別』，需要特別加強感染控制措施，希望市民理解在目前的疫情下，探訪安排有所局限。院方呼籲市民與病房職員合作，未經安排的探訪會為病房其他病人帶來感染風險。公立醫院目前會按照病人臨牀情况，適時與家屬保持溝通，繼續在可行情况下作恩恤安排或視像探訪。醫院管理局亦會不斷考慮感染控制風險評估，視乎疫情發展適時檢討特別探訪安排。為保障病人安全，醫護人員會評估病人臨牀情况和跌倒風險等因素，在有需要時為病人穿上約束衣，避免病人跌倒或拔走喉管。事件中，本院明白病人家屬的擔憂，已向家屬解釋治療上安排及臨牀需要。院方會繼續與病人家屬保持溝通，有需要時會提供協助。」

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（即時娛樂）