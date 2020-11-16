疫情下少出街 陳寶珠培養午睡習慣 享受慢活樂趣 (12:38)

久未公開露面的陳寶珠，精神飽滿，她表示疫情期間少了出外，並培養了午睡習慣。（大會提供）

久未公開露面的粵劇紅伶陳寶珠，日前以神秘嘉賓身分現身「虎豹樂圃」（前身虎豹別墅），出席由慈善機構「愛連心」舉行的一個展覽，今次展覽結合不同人士、以不同元素粵劇為主題。

今次寶珠姐受邀作為嘉賓，最重要任務是在慈善銀紙套裝上簽名，大會用去年政府以粵劇角色設計出來的百元大鈔製成慈善套裝，寶珠姐將會在其中10套簽名，每套售價3萬元，希望籌得數十萬元善款，以幫助基層婦女。

有近半年沒有公開露面的寶珠姐，受訪時表示，近期她沒有出現在公開場合，主要是因為香港的疫情嚴峻，她又知道自己屬於高齡、免疫力低、抵抗力弱的高危人士，所以實行聽從政府的呼籲，保持社交距離，而最好保護自己的方法就是減少出外。

她這大半年來，除了行山，呼吸新鮮空氣及鍛煉身體外，幾乎足不出戶。由於減少出街，間接也讓她省了不少錢，不用心思思購物，以前她喜歡逛公司，現在因為甚少出外，在家裏常穿睡衣，一來沒有扮靚心情，應酬亦可免則免，對買靚衫興趣顯得不大，無形中節省開支。

寶珠姐表示自己最近成為優秀的時間管理者，每天都安排好要做什麼，會跟時間表，以前她太忙，經常好多節目，幾乎每天都有朋友約出街食飯，現在應酬少了，她趁這段時間培養睡午覺習慣，她認為這也是養生的一個好方法。

很多人趁疫情期間入廚煮兩味展現廚藝，甚至做一家之「煮」，寶珠姐表示以前在加拿大也會入廚，對住本cookbook照辦煮碗，可惜香港的廚房太細，她連事前準備的食材，都沒有太多地方擺放，變得提不起興趣下廚。雖然現時變得深閨，但寶珠姐不感到悶，疫情期間，她享受到慢活樂趣，反而悠然自得。

（即時娛樂）