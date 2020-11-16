第4次演情侶 孖連詩雅拍吻戲零尷尬 柏豪難忘Shiga鹹眼淚 (12:58)

周柏豪和連詩雅在新戲中有接吻戲，不過兩人實在太熟絡，拍攝時零尷尬。（大會提供）

由周柏豪和連詩雅（Shiga）等主演的犯罪動作電影《無間行者之生死潛行》，將於本周四上映。

片中柏豪及Shiga有感情線，兩人相識10多年，在電影和音樂上緊密合作，現實中以師兄、師妹相稱，今次在《無》片中，已是第4次飾演情侶，不過他們仍樂此不疲，柏豪笑稱：「同連詩雅演情侶已經去到搵唔到一個更夾、更有默契嘅御用情侶檔CP！幾年前，拍《西謊極落：太爆・太子・太空艙》都同Shiga拍過親吻戲，嗰次佢仲要喊住同我激吻，我食晒佢好鹹嘅眼淚，估唔到人生入面惜我個女嘅眼淚之前，竟然係惜連詩雅嘅眼淚，今次拍《無》片親吻戲，其實已經訓練有素，已經係零尷尬，我哋識咗超過10年，熟到爆，有晒默契，而太太知道我對手係Shiga，都好放心。」

Shiga則說：「劇本本身冇接吻戲，係導演臨時加插，戲入面有場求婚戲，我同柏豪一齊睇樓，所以好自然咁惜咗一啖。雖然事前冇心理準備，不過我哋真係太熟，秒速已經入到戲，心諗惜就惜啦！我同柏豪嘅感情就係一齊成長建立返嚟，喺片場都會同佢溝通好多，希望每次都畀到唔一樣嘅感覺畀觀眾。」

兩人今次在電影最大挑戰，必定是柏豪臥底角色被起底，連累未婚妻Shiga遇上危機，柏豪憶述：「最衰都係我呢個反派，其實我一直恨演反派，今次終於恨到，點知換嚟Shiga要為我犧牲，因為我個角色由讀書開始，已經被培訓做臥底，人前係紀律部隊高層，但係人後就非常寂寞，心情好複雜，日日擔心秘密身分被揭開。」

（即時娛樂）