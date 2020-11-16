由細湊到大 情同母女 工人姐姐榮休返菲律賓 許芷熒感不捨 (14:05)

Naty由1989年開始照顧許芷熒，不經不覺已照顧了逾30年。（許芷熒Ig圖片）

前港姐許芷熒（Whitney）今年2月，為丈夫Alex誕下女兒Kayli Jane（馮寶寶），女兒已經9個多月大。上周五（13日）是Whitney的32歲生日，連日來她在Instagram貼了慶祝生日的照片，而Whitney的工人姐姐Naty亦有和她慶祝，兩人關係情同母女，Whitney表示今年是Naty和她最後一年在香港慶祝生日，因為Naty將榮休返菲律賓。

Whitney在Ig撰長文抒發感受，她寫道：「由八個月大湊大我嘅工人姐姐Naty，現在我32歲都仲同我慶祝緊生日，但我諗應該會係最後一年了，因為佢要返菲律賓真正榮休。

一歲嘅時候佢抱住我喺麥當勞開生日會，今日佢抱住我九個月大嘅囡囡，呢份感動，難能又可貴。Naty第一眼見到我個女，佢感動到喊，由BB開心湊大我，而（依）家眼見我生了屬於自己嘅BB...」

Whitney又謂去年結婚時有斟茶給Naty，當時她強忍淚水，她寫道：「我同自己講，千祈唔好喊，喊咗唔靚，但其實斟茶畀Naty嘅時候，自己內心好感動，好想喊。我成日內心都好希望，而（依）家照顧緊馮寶寶嘅工人姐姐，能夠好似Naty咁樣由細照顧佢大...亦都能夠睇住佢長大，睇住佢成家立室。」

（即時娛樂）