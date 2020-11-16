傳男友求婚成功 跟馬國明相處舒服 湯洛雯：處於磨合期 (14:34)

【今日直擊】湯洛雯（靚湯）和丁子朗到中環出席腕表品牌活動。問到靚湯和男友馬國明有沒有情侶表？她笑言未有，等對方「表示」，或問大會取折扣。

有傳馬國明向她求婚成功，將於明年初結婚？靚湯重申沒結婚也沒求婚這回事，她說：「我們才拍拖幾個月，未去到（結婚），不想那麼快。上次睇樓都是經過望望，我們有共識，若真的結婚，不會隱瞞，現在藝人拍拖很正常，觀眾也接受。」

靚湯坦言二人有談過結婚話題，但未到很深入，始終他們已不年輕，拍拖也朝結婚方向。會否想加快腳步？她笑言：「這要問他，我們現在相處很舒服，正處於磨合期，互相了解對方生活，拍拖要循序漸進，我不會閃婚。（同居試婚？）我現在同父母一起住，看他介不介意，不過他都是跟父母住，大家互相拜訪一下對方屋企先，順其自然。」有傳爸爸湯鎮宗送她半億元大屋作嫁妝？靚湯無奈表示她都有份出錢，與家人一起夾錢，原意是想買屋送給家人，報答他們供書教學，絕對不關馬國明事，對方都很無奈。

有指她和馬明舊愛黃心穎互相取消Ig關注？靚湯表示通常關注了一個人之後，就不會再去郁動，所以不知道為何這樣，都是記者跟她說才知道。問到與心穎是否不再是朋友？她說：「我不會這樣講，她在美國時，我們間中都有聯絡，是近來大家都忙，所以少聯絡。（有傳無綫不跟心穎續約？）沒有了解，我連自己份約都沒有了解。」

（即時娛樂）