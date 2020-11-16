「姜女郎」曝光！ 姜濤孖林思廷拍MV 拖手談情 表現親暱 (16:08)

人氣男團MIRROR成員姜濤推出新歌《愛情簽證申請》，遠赴台灣拍攝劇集近4個多月的他，昨晚（15日）終於回港，他在機場等待檢疫期間，透過手機欣賞新歌MV首播。

今次姜濤有份參與新歌填詞及創作MV劇本，他坦言將自身感受及愛情觀寫進詞裏：「新歌主要講如果一段愛情明知沒結果，你還會不會開始呢？我覺得每個藝人，或者好像我們這種偶像拍拖，都要好小心，不敢輕易開始一段新感情。不止是藝人，我覺得現在每一個都要懂得分辨可不可以對每段戀情負責。」

《愛》MV在台灣取景，姜濤曾在直播向隊友透露結識了「台灣女友」，隨着新歌MV首播，台灣「姜女郎」也終於曝光！原來團隊邀請到《超感應學園》同劇女演員林思廷（Tammy），擔任MV女主角，與姜濤飾演甜蜜小情侶，並在台灣街頭奉旨拍拖。故事情節與姜濤現實背景相似，講述一個由香港到台灣工作的偶像新星，在當地認識了一位完美女孩，展開了一場夢幻與現實交錯的城市冒險。

姜濤在MV中與Tammy依偎拖手、深情對望，表現親密。問到有否觸電感覺？姜濤害羞表示：「沒有，我一直看着她眉心，我怕望着她雙眼會怕醜。她亦有問過我要望哪兒，她好像望我塊面其中一個地方。（過電？）今次應該沒有。」

提到他的理想型女友，他笑言：「其實沒有特別，但今次出發前阿媽叫我找個台灣女朋友，我努力㗎，阿媽！」Tammy亦對姜濤讚不絕口，大讚對方有型帥氣。

（即時娛樂）