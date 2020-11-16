諸朋好友｜苗僑偉黃日華孖梁朝偉曾扮企鵝伴舞 昔日「五虎」趣事多 (17:54)

答案是苗僑偉（左起）、黃日華及梁朝偉。（無綫電視網上視頻截圖／明報製圖）

無綫昔日「五虎」成員苗僑偉（三哥）及黃日華，近日擔任由崔建邦和張秀文主持的節目《諸朋好友》嘉賓。節目昨晚播出，二人分享初入行經歷，並大爆其餘「五虎」劉德華、梁朝偉及湯鎮業的趣事。

三哥及黃日華當年實習不止要演戲，更曾為高麗虹伴舞，三哥笑說：「記得有年高麗虹唱歌，那一年是她剛選完港姐出來，我、黃日華和梁朝偉3個扮企鵝（1984年《星光熠熠競爭輝》），前面是企鵝，一轉身就是我們自己。」

提到當年五虎為無綫表演不少「高難度」雜耍，二人大爆練習時發生的趣事，黃日華說：「雞湯（湯鎮業）就犀利，在地墊上拿出馬經，說今晚爆冷，這隻不錯。」三哥指湯鎮業是「安全組組長」，會在地墊上檢查有否藏有鐵釘。

三哥又爆有次在天台練習動作：「那次劉德華在我下方，我一下子壓在他身上，他幾乎咬斷舌頭，亦因為壓一壓舌頭，他就成為歌星。」黃日華亦說：「另一個是梁朝偉，要在枱上後空翻落地，怎料他嘴巴撞到枱邊，半隻牙齒爛了，沒了半隻門牙，從此他講對白very good。」

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（即時娛樂）