踩過界II｜胡楓雪妮演技大爆發 秦沛王浩信師徒對決 (23:28)

由王浩信、張振朗、蔡思貝、張曦雯及秦沛主演的無綫台慶劇《踩過界II》，今晚於翡翠台首播，第一幕講述主角「盲俠」王浩信情緒失控走上山自殺，「癲姐」蔡思貝、「GoGo」張振朗及「Eva」張曦雯合力阻止，鏡頭見到盲俠用利刀對準自己心臟，未知最終如何。

劇情之後回到一年前，盲俠為「關伯」胡楓涉嫌謀殺妻子「石美芬」雪妮一案打官司，過程中GoGo和舊女友、重案組督察「江寶釵」姜麗文去搵醫生證明關伯患有躁鬱症，以此成功洗脫謀殺罪名。「Eva」張曦雯以視障人士身分出現，跟盲俠在雨中扮偶遇後，再聯絡上GoGo，要求他查出盲俠跟師父、「簡大狀」秦沛兩師徒反目原因。

繼關伯的殺妻案件後，今集同時發生少女自殺案，中學生「陳詩涵」鄧卓殷跳樓自殺，剛巧跌在癲姐的車頭，癲姐和GoGo因而要幫陳詩涵尋公義，控告醫生「Gilbert」丁子朗誹謗，Gilbert父親於是找上簡大狀，當得知對方代表律師是盲俠後，簡大狀決定接下這宗誹謗案，兩師徒將會在法庭上大對決。

《踩過界II》首集除了有「三劍俠」王浩信、張振朗及蔡思貝外，胡楓和雪妮可謂演技大爆發，為觀眾送上驚喜。胡楓演活對年邁妻子的愛意，堅守承諾照顧一生一世的老公，雪妮刻意化淡妝出鏡，互相配合。至於久未在無綫劇集中出現的秦沛，亦是霸氣十足，在講座上和王浩信率先來一場唇槍舌劍，二人演出精彩。

（即時娛樂）