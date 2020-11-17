開箱｜韓劇《產後調理院》 高齡產婦坐月有煩惱 (00:58)

無綫劇《BB來了》前年播出時大受歡迎，續集亦已開拍；育嬰題材容易引起觀眾共鳴，韓國有線頻道tvN本月初首播的《產後調理院》，講述高齡產婦初為人母坐月期間的故事，是首齣韓劇以月子中心為背景，在當地逢周一二晚播出，香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台同步觀看。

故事講述年過40的吳賢珍（嚴志媛飾），是最年輕的個人護理連鎖店經理，原以為會不育的她突然懷孕。預產期即將來臨，工作繁重的賢珍才驚覺自己未準備好當媽媽，例如產前運動課程，她全部缺席，比賢珍年輕的丈夫金道允（尹博飾），對於懷孕的知識更豐富。賢珍臨盆前兩天，仍忙着為公司爭取大客，直至穿羊水一刻才放下工作。賢珍誕下男嬰後，隨即入住著名的月子中心。

賢珍很快便發現自己在月子中心是「最低等」一群，因為她是職業女性、高齡產婦、第一胎，而且擠不出母乳，又經常弄哭兒子，令她大受打擊，自責無能力做個好母親。相反院內剛誕下第二胎的趙恩靜（朴河宣飾），育有雙胞胎，曾用母乳餵哺孖仔長達24個月而聞名。恩靜輕鬆自如照顧初生女兒，其他母親羨慕不已，恩靜因而成為月子中心的「女王」。賢珍為解決餵哺母乳的問題，只好低聲下氣哀求恩靜幫助。另一方面，年輕媽媽李露朵（崔莉飾）甫入住月子中心，已決定不餵哺母乳；賢珍心底裏雖認同李露朵的一套，但又不能跟恩靜對着幹，令她十分矛盾。

在職場披荊斬棘的賢珍，當媽媽卻是新人，她還會遇到什麽「災難」事件？

（即時娛樂）

欲知此劇詳情，請留意11月17日明報娛樂版。