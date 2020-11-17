劉青雲《拆彈2》孭70磅裝備嗌頭暈：份工唔易做 (12:05)

「全副武裝」的劉青雲，在鏡頭前威風凜凜，不過在鏡頭後他笑言焗到頭暈。（大會提供）

由劉德華監製兼主演的《拆彈專家》於2017年上映叫好叫座，事隔3年，《拆彈專家2》將於今年底上映，除了原有班底，新片更邀得金像影帝劉青雲、金馬影帝謝君豪加盟，跟劉德華合組「完美影帝三叉戟」，戲碼十足！不過，初嘗拆彈的劉青雲大呼「份工唔易做」，要孭住70磅的裝備，令他頭暈。

劉青雲戲中飾演「拆彈專家」總督察，在拍攝過程中，青雲要身穿70磅重的拆彈裝上陣，猶記得首天開工，青雲便要與劉德華拍攝「拆彈」戲分，期間「全副武裝」的劉青雲，在鏡頭前威風凜凜，不過在鏡頭後，除下頭盔的他笑言焗到頭暈。

不過，《拆彈2》導演邱禮濤似乎不太認同，他笑指青雲曾於電影《十萬火急》飾演消防員，體能應付理應綽綽有餘。事後問到青雲演拆彈專家還是消防員較辛苦？他表示：「原來做拆彈專家嘅裝備，重過做消防員好多，消防員嘅制服唔重，只係個氧氣筒重，但如果加埋拍攝過程，就應該演消防員辛苦啲，畢竟拆彈專家唔使周圍跑、上落樓梯，但演消防員就要跑來跑去，體能上付出較多。」

劉青雲與劉德華雖然相隔18年再合作，但默契十足，在鏡頭後有講有笑，兩位影帝不時討論美容經、車經等話題，劉青雲表示：「我哋都好多唔同話題，不過傾得最多就係劇情，因為故事比較複雜，好多爆炸同動作場面，所以大家會交流多啲，想令到電影出來嘅效果更好！」

（即時娛樂）