完騷歎炸雞 杜汶澤滿意演出 田蕊妮讚老公有驚人意志 (12:24)

杜汶澤於九展舉行的「香港企硬」talk騷，昨晚（16日）舉行尾場，連日來都有不少圈中人捧場。阿澤老婆田蕊妮在社交網貼出和老公合照，並撰文抒發感受，她說：「識咗呢個人咁多年，老實講我到依家都唔夠膽話自己好了解佢！就講今次呢個talk show，近呢半年一方面要操肌，另一方面要度稿再加上要處理公司嘅事情，每日只係瞓三至四個鐘，基本上一日24小時係唔夠用！作為佢老婆一直擔心佢體力透支，更加唔明白點解人做talk show佢做talk show佢要攪（搞）咁多嘢呢？份稿寫得好，夠搞笑咪得囉！

到咗on show呢兩個星期，仲要每日keep住乾身，身體嚴重缺乏sodium嘅情況之下上台演出！我明白了，我終於明白了，我看到站在台上的不單止是一個表演者，他的毅力和驚人的意志才是『香港企硬』的精神！每一晚完咗show之後你仲要同我講，今晚做得唔夠好，聽日要做好啲！我每次都係話你已經做得好好！真的，你真的做得好好！接下來希望你可以好好休息一下！」

今天阿田再在Ig貼相，並寫道：「很多人都説我是一個好女人，好老婆！我不否認我的好！但我的好是因為杜先生的好，杜先生的好是因為香港人的好！每次站在台上唱青春頌時，深深感受到與很多美麗的人分享每個夜晚！你們說被我的歌聲感動了，其實是每一個美麗的你們觸動了我！」

至於完騷的阿澤，終於可以大啖食炸雞。他表示今次演出，是他27年演藝生涯中，最滿意的一次演出，他感謝大家的支持。

（即時娛樂）