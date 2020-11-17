鄧麗欣為新歌填詞怕被退貨 黃貫中：唔好講到我好惡 (12:48)

由鄧麗欣（Stephy）主演的電視劇《男排女將》即將在ViuTV播映，今次Stephy親自為劇集主題曲《著地》主唱及填詞，更邀請到大師級音樂人黃貫中（Paul）作曲及擔任歌曲監製。Stephy表示新歌是一首很陽光的勵志歌：「劇集主題係講排球，排球成日有一句說話係『球不著地，永不放棄』，所以副歌都有講到千祈唔好畀個波跌落地，就算跌咗都唔緊要，喺邊到跌低，就喺邊度企返起身。」

Stephy早前到Paul的錄音室錄歌，對於今次首度合作，Stephy事前甚緊張：「第一日知道要同Paul合作，已經好緊張，仲要我自己寫詞，好驚畀佢ban我啲詞。中間我哋都有溝通過首歌要點唱，過程中我都好驚自己用詞不當，唔識用音樂語言同佢溝通。」

怎料Paul大唱反調笑言：「唔好講到我好惡喎，我記得我有問過Stephy『呢兩個字係咪差少少音』，點知佢話『冇呀，我唔覺喎』。佢一啲都唔驚我，有時會同我爭論，有交流先好呀，唔係我話乜就乜。」Paul亦大讚Stephy專業，錄音進度比原定預計時間更快完成。

在錄音工作接近尾聲時，Paul的愛妻朱茵親臨現場探班，大讚Stephy唱功了得，在旁的Paul霸氣撒嬌笑說：「我呢？讚埋我啦！」

（即時娛樂）