6年冇更新微博 林青霞分享家庭生活 為老公邢李㷧一句玩笑樂透 (16:05)

已近6年沒有更新微博的大美人林青霞，昨晚忽然再更新微博，並連出幾個post，跟粉絲、網民及讀者打招呼。推出新書《鏡前鏡後》的青霞表示，今年送給自己的生日禮物，是她的新書《鏡前鏡後》。

之後青霞在文中分享家庭生活，她寫道：「我的大女兒邢嘉倩非常有心，她總是送我最貼心的生日禮物，今年她親手用木頭做個書架，悄悄的把我三本書『窗裏窗外』﹑『雲去雲來』和『鏡前鏡後』夾在書架裏，放在餐桌的轉盤上，轉盤中心是女兒愛林為我佈置的花朵，花朵和書本隨著轉盤，轉過來轉過去。」

雖然近年有傳青霞和老公邢李㷧婚變，不過在微博中青霞亦罕有提到老公，她寫道：「Michael（邢李㷧）笑着對三個女兒說，『你媽寫了3本書，將來説不定拿個諾貝爾文學獎回來』。人家米蘭昆德拉九十多歲，寫那麼多經典小説都沒得獎，我拿什麼去得獎啊？不過既（即）使是句玩笑話聽聽也開心。」此番說話逗得青霞笑逐顏開呢！

另一女兒言愛雖然沒送任何禮物，青霞說：「但是她對我訴説愛的言語，力量之大，讓我震動得忍住不讓眼淚掉下來。今年生日一家人團聚，祖孫三代，四歲的小孫女還親自做了生日蛋糕為我祝賀。我將滿滿的幸福與大家分享，希望所有的人都過得幸福健康快樂。」

（即時娛樂）