加簽10年長約｜馮盈盈稱跟陳國強老闆下屬關係 否認搬入逾2000萬全海景住宅 (18:05)

2016年港姐冠軍馮盈盈，去年與醫生男友鍾文浩（Martin）分手後，被負面新聞纏身，先後鬧出與「大隻主播」鄭衍峰的緋聞，以及富貴船P風波等。今日有周刊報道，指馮盈盈獲無綫前主席、有「殼王」之稱的陳國強特別照顧，愈住愈富貴，搬入市值2000多萬元的將軍澳千呎全海景住宅，又用20萬元名牌手袋。

馮盈盈今日接受《明報》訪問，就有關報道回應：「有報道指我是陳生新竉，我實在受唔起，我跟陳生只是老闆與下屬關係，只有公事交流。當年我當選，都是陳生頒獎給我們。一直以來，我在公司有那麼多工作機會，除了幸運，就只可以話我夠聽話，前年樂易玲和我傾合約，我二話不說就加簽了10年長約，我將青春都奉獻了給公司，所以公司重用我都好合理。」

馮盈盈更解釋最近搬回將軍澳跟家人同住，因為想方便照顧家人，並不是住在周刊所指的地點，「爸爸和媽媽亦好惜我，不時送我們名牌手袋，我和媽媽十足兩姊妹那樣共用手袋，而我一直專心努力工作，希望賺到錢可以自己買更多手袋送給媽咪。今次新聞令我爸爸不開心，話這麼多年以來，送了那麼多手袋給我和媽媽，現在畀人攞晒credits」。

（即時娛樂）