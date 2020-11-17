亡夫設靈｜肥媽送煎Pan花圈淚別摰愛：繼續煮飯給他食 (19:00)

【今日直擊】肥媽（Maria Cordero）的葡籍丈夫Da Silva Ricardo Manoel（施曉洋，Rick），今個月6日病逝，享年72歲。今日家人為他於香港殯儀館設靈，靈堂中央放上肥媽送給亡夫的心形花圈，上面特別放了一隻煎Pan，契仔陸浩明和女友陳詩欣的花圈放於右前方。不少圈中人亦有送上花圈致哀，計有劉德華、古天樂、張家輝、曾志偉、方中信、邵美琪、關菊英、徐小鳳、毛舜筠及劉偉強等，靈堂內外一片花海。

肥媽約下午4時15分到達殯儀館，神情哀傷，向傳媒雙手合十，並說多謝及有心。肥媽邊喊邊接受訪問，她說：「他好幸福……那日朝早和他食完早餐，他話要去醫院，醫生照肺後話他唔得，cancer已擴散到腦，表明是這1、2日（離世），叫我去通知屋企人，我們用FaceTime和每個人講拜拜，好似冇事一樣，最後和孫女講完拜拜，他就哈哈哈笑了3聲就瞓覺，半日就去了。他不斷叫有angel，我好開心他沒有辛苦，但我好唔捨得我老公，因為這幾十年的伴……」

肥媽指老公很有福，喪禮籌辦得好順利。至於是否所有親友出席喪禮？肥媽說：「不是，大部分人都要隔離，我個仔都是夾硬飛返來，想和政府攞酌情權，有人話除非場地肯寫封信，但是無可能，我們亦明白的。（你的花圈很有心思？）因為我要煮飯給他食，繼續煮飯給他食……」

肥媽坦言最初幾日不想出街，係「黑妹」李麗霞和契爺契媽等，每日特意來接她出街，曾去三門仔和山頂逛，可是又想起她跟老公拍拖飲茶的回憶。

相關新聞：肥媽老公設靈｜謝嘉怡曾獲提醒小心娛樂圈 畀心機去闖

相關新聞：肥媽老公設靈｜陸浩明靈堂弔唁 安慰契媽：希望佢走出傷痛

相關新聞：肥媽老公設靈｜薛家燕靈堂送安慰 知好友為亡夫付出不少

（即時娛樂）