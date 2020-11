next

女神陳法拉連日來跟陽光玩遊戲,在社交平台分享不少靚相,水清沙幼及藍天白雲。陳法拉今日如常去沙灘玩樂,完全沒有理會天氣預告天氣不佳,結果變成「落湯雞」,自拍時露出一副慘慘樣,相當搞笑。

陳法拉留言:「trust the weather forecast- just trust it. 🙄 @emstnv 不信天氣預告的下場⋯ #落湯雞 #travelwithfala」

(即時娛樂)