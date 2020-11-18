曾偉權病逝｜鄭敬基夫婦憶好友抗病點滴 嘲有人假惺惺 (14:12)

曾偉權（權權）不敵癌魔於11月12日病逝，契妹SaSa事後透過鄭敬基的YouTube頻道交代死訊。鄭敬基和太太Angie日前在YouTube頻道上載片段，分享曾偉權的抗癌點滴。鄭敬基相信早在拍攝《牛下女高音》時，曾偉權身體已出現了毛病。他再見曾偉權是《牛下》大結局當晚，大伙兒到某演員家中食飯，順道為曾偉權預祝生日。鄭敬基說︰「權權當時身材消瘦了，聲線沙啞，說話時冇氣，狀甚辛苦。現在回想，他當晚應該好辛苦，但仍然撐起精神，大家叫他吃什麼，他都吃。」

鄭敬基事後主動送上關心，聯絡了曾偉權幾次始獲SaSa回覆，知道曾偉權患了重病，並開始探望他。Angie說︰「認識權權時，他已在醫院做電療。他很正面，每天也帶住喜樂面對。疫情下不能去醫院探望時，他和我老公傾電話，他們會一人一句唱《從不知》。我很相信，權權一直沒放棄過，只是他那場美好的仗已經打完。」鄭敬基透露曾偉權當時接受腦部電療，人容易疲倦，反應亦變得比較慢。他到醫院探望時，會和曾偉權傾偈、摸摸他的頭、捉住他的手祈禱，又會唱歌測試一下他的反應，曾偉權都會笑住接住唱。

鄭敬基又透露曾偉權患病的情形，他說︰「權權家中有狗同貓，都是收養回來的。他患病時仍也不忘摸摸牠們。權權有繼續看電視，只是容易攰。他會叫我們幫忙買日用品，佢最愛吃KFC、蘑菇雞蓉飯。我每次都有買，但要看他有沒有胃口，他很想食，但倦了就要睡，時好時壞，好時大家傾幾句。」提到契妹SaSa，鄭敬基與Angie強調外界不要再猜測兩人的關係，給予SaSa空間，並強調他們之間的愛不是情侶的愛，那種愛甚至已超越了親人之間的愛。Angie說︰「既然他們一直只是兄妹關係，大家不要猜測﹗他們關係是什麼不重要，SaSa是百分百照顧權權，相信他們的關係是純真的。」

Angie表示曾偉權為人低調，本希望SaSa在他入土為安後才公布死訊，可惜最後被某些人公開了消息。鄭敬基說︰「權權離開的時間錯，歲數也錯。」他們表示SaSa最不開心是過程中沒有問候過曾偉權的人，在曾偉權死後第一時間走出來，稱自己傷心到失眠。鄭敬基續說︰「對權權、SaSa來說，他這樣的處理是相當不尊重﹗不過，相信權權在天上不會介懷。」

（即時娛樂）