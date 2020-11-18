張曦雯撐馮盈盈掙錢能力高 買心頭好唔使靠男人 (15:38)

【今日直擊】張曦雯（Kelly）今日出席商場的聖誕活動，雖然現場有大批市民圍觀，她不怕「中招」，冒險在活動上除下口罩，說市民都戴了口罩，不擔心自己有機會感染新冠肺炎。

Kelly表示接近一年沒出席商演活動，雖然這天活動中除下口罩，也未敢要求加酬勞。她說︰「逆市下已很少工作，自己可趁機出街購物也滿足。」Kelly正拍攝劇集《白色強人II》，預計聖誕節會在工作中度過。她說︰「男友本邀請我抽3、4天陪他返新加坡探親過聖誕，但我要開工。我鼓勵他去玩，我趁今天買禮物給他，相信他不會嬲。」

Kelly透露早在美國置業，有樓收租，但要在香港買樓仍是有點遙遠的事。她被取笑可靠男友時說︰「我靠自己！男友不是大富翁，是富在心靈上。」Kelly曾跟「殼王」陳國強傳緋聞，近日有傳馮盈盈撼贏她成為陳國強新歡，Kelly強調自己與陳國強的緋聞從來非事實，她當笑話看。Kelly說︰「這一行的女仔掙錢力犀利，買心頭好未必男人送。盈盈努力工作，有能力支持自己，女仔買東西不一定男人送。」對於男友被形容為富豪，她說︰「男友自言不是大富豪，可能令大家失望，他會努力做個富豪。」

（即時娛樂）