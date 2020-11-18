熱血合唱團｜關禮傑發惡推跌木櫃 李麗珍被家暴︰真心驚 (16:11)

劉德華監製及主演的電影《熱血合唱團》，除了華仔及一班合唱團成員外，還有多位演技派參與演出，包括李麗珍（珍妹）、關禮傑、謝君豪、吳岱融、尹揚明、孫佳君等。關禮傑與李麗珍在戲中飾演夫婦，關禮傑在內地包二奶，與李麗珍不時就家庭及金錢問題吵架。關禮傑拍攝其中一場戲時，一手將李麗珍推落梳化兼推跌木櫃，場面激烈。李麗珍事後笑言︰「從未見過關禮傑那麼惡，真心驚！我平日也不會咁癲跟別人吵架！」

關禮傑第一日入組就要拍激烈戲分，他說︰「場面幾沉重和重口味，幸好拍攝過程非常順利。我和珍妹認識多年，但正式合作就是首次。她是非常好的對手，在電影及電視方面都很有經驗。事前大家溝通很足，我跟她說可能會粗暴一點，她都不介意，最重要出來的效果好。大家也很賣力，互相協調，我會提醒她，我下一個動作是什麼，好讓她就位。」拍攝前，關禮傑細心幫李麗珍整理梳化上的坐墊，又提醒她不要放鬆頸部，慎防被推跌時會受傷。

李麗珍在另一場在浴缸歇斯底里喊戲，同樣令導演及在場所有工作人員為之心酸。劇情講述李麗珍與關禮傑爭吵後躲在浴缸內，捉實兒子崩潰痛哭。李麗珍拍攝前坐在一角培養情緒，結果拍攝一take過，停機後仍繼續哭。李麗珍事後說：「拍完1、2星期後，仍經常想起這場戲，唯有盡量不去想。」

（即時娛樂）