金剛川｜吳京欽佩張譯專業精神 堅持親身上陣扮死屍 (17:28)

由吳京、張譯及魏晨等主演的電影《金剛川》，內地票房獲佳績，截至昨日（17號）已榮登25天單日票房冠軍，暫時累積票房近13億港元，香港則於明日（19號）上映。

吳京繼去年的電影《攀登者》後，今次再跟張譯續戲緣，合演一對生死與共的戰士好友。吳京表示很欽佩張譯的專業精神，更開玩笑地替對方起了一個別名「張再來」，吳京說：「導演說可以，譯哥會說『導演，可不可以再來一個？』，補完另一個他又說『京哥要再來一趟！』，導演OK後又說『我可以用其他方法再來一個，京哥你同意嗎？』，然後OK了又再說『導演，我還有另一個表現方式……』。」張譯聞言不禁自嘲：「如果我是導演，我好想捏死這個演員。」

吳京覺得張譯是用生命去詮釋戲中的角色「張飛」，印象最深刻是扮死屍的一幕，吳京說：「那個妝要花足足4小時，譯哥堅持親身上陣去扮這條死屍，他對於每一個鏡頭、每一個角色，都要那麼的符合，我對他的評價是，譯哥永遠在鏡頭前的每一次表演，都是在探索生命墓碑的。」張譯亦形容吳京是劇組的靈魂人物，令所有人踏實得多，「他的親和力比較強，現場嗓門最大，動作最敏捷，人緣最好。他在劇組裏跟每個部門都有最好的配合，跟導演也想出了非常好的點子。」

（即時娛樂）