《踩過界II》專訪｜多老戲骨參演 監製林志華：增強共鳴感 (19:19)

無綫台慶劇《踩過界II》演員卡士強勁，除延續第一輯「踩界三俠」王浩信、蔡思貝和張振朗，還加入張曦雯、姜麗文及簡淑兒等新面孔，以及邀得重量級演員秦沛（Paul哥）回巢坐鎮，與「視帝」王浩信上演師徒對決。監製林志華表示今次Paul哥參演，是回饋支持者的最好獎勵，再加上胡楓、雪妮及羅蘭等老戲骨參演不同單元，令整齣劇戲味提升。

林志華表示今次製作《踩過界II》，沒有因為上輯成功而感到壓力，反而很高興和享受再與這班同事合作。今輯賣點會以刑事案件帶出平權、弱勢社群、偏見和歧視的問題，希望會令觀眾有共鳴和反思，「我們的心態不是要好過上一輯，而是做好這一輯」。拍攝期間，香港法治正經歷動盪，劇集談到公義，處理上會否加倍小心？林志華指他們出發點是透過戲劇去探討人性問題，讓觀眾得到娛樂之餘也有得着，完全沒想過政治。

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劇集亮點之一，是有兩屆香港電影金像獎「最佳男配角」秦沛加盟演出，戲鬥視帝王浩信，上演一場師徒對決。林志華直言Paul哥的氣場不用多說，而且對方相隔一段時間重返無綫拍劇，新鮮得來又有感情，「很多觀眾都想看Paul哥做戲，今次有他參與，我覺得是給觀眾一個獎勵。因大家都很支持第一輯，今輯要給些『好嘢』大家」。他又指構思好角色後，第一時間想到Paul哥，所以即把握黃金機會邀請。

《踩過界II》除了Paul哥演出外，同時起用胡楓（修哥）、雪妮、余子明、羅蘭及白彪等老戲骨，出來效果獲得讚賞。林志華表示並非刻意安排，只是按角色設計找適合演員，不過每位前輩的出色演出，令他感受到「家有一老，如有一寶」，這些前輩亦是公司的寶藏，「作為觀眾很易被他們感動到，因他們講出來的並非劇本的對白，而是將自己的人生歷練都放進了角色，運用得很恰當，出來的共鳴感很強。就算我已看過套劇很多遍，但一路看仍被他們帶入戲，加上與其他演員產生化學作用，形成『爆點』，淚腺是會爆。好像修哥殺妻那個單元，大家在庭上表露出來的情感，令我看到很心酸」。

欲知專訪詳情，請留意明天（11月19日）明報娛樂版。

（即時娛樂）