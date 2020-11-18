無綫主席許濤發表台慶賀辭 投放更多資源強化節目內容 (19:48)

電視廣播有限公司主席許濤發表無綫（TVB）53周年台慶賀辭，表示TVB在過去一年受到前所未有的多重打擊，公司為此制定中期戰略計劃，未來將投放資源加強節目內容製作，希望在電視劇、綜藝、新聞、資訊、藝人等各方面能更上一層。TVB亦會從傳統、單一的免費電視廣告收入模式，加速發展多元化、創新的串流媒體及電子商貿平台及服務，包括在香港的myTV SUPER及Big Big Shop、推廣泛粵文化的「埋堆堆」，以及面對海外市場的TVB Anywhere，透過創意結合科技，積極拓展相關業務。他表示myTV SUPER的累積用戶人數已超越870萬，Big Big Shop今年1月至9月的銷售量較去年同期增長5倍。

許濤強調人才是TVB 53年來成功的關鍵，公司繼續堅持重視台前幕後的人才資源。他說︰「自今年初疫情開始，公司在確保維持運作和服務的同時，亦致力保障員工的健康，包括加強清潔、安排在家工作、為同事搜羅防疫用品等。另一方面，我們也肩負起應有的社會責任，製作多個防疫資訊、娛樂節目，提供可靠資訊之餘亦為市民打氣，成功連繫社會上不同階層，發動籌募防疫物資，再分發予有需要人士，動員市民齊心抗疫。」由於外在環境仍未明朗，許濤預計TVB明年仍需面對困難的環境︰「前路縱有波瀾，但我對公司及同事充滿信心，只要我們上下一心，憑我們的實力，不但能跨過難關，更會創造更多新可能、新希望。最後，也趁台慶這個歡喜的日子，祝各位同事及家中各人身體健康，喜樂常在！」

（即時娛樂）