《踩過界II》專訪｜監製強調張曦雯非李佳芯第二代 讚王浩信張振朗演出攞A (20:22)

由王浩信、蔡思貝和張振朗主演的台慶劇《踩過界II》現正熱播，這輯沒有「Never」李佳芯，換上另一位女神「Eva」張曦雯，兩個名讀音相似，令人聯想到Eva是Never第二代。監製林志華直言早已預計網民會有此講法，有些人難免將上輯的情感帶到這輯，但強調「Never」和「Eva」完全是兩個人，「觀眾喜歡看靚和誘人的東西，還要誘人得來帶點性感，Kelly（張曦雯）絕對有能力擔當這個責任」。

林志華笑言最初還擔心張曦雯不懂中文，因對白多又要做戲，確有難度，但去到拍攝時，發現她中文完全沒問題，而且有主持經驗，對白難不倒她，「當然她在角色上也做足功課，出來效果很稱職，做到冷艷律師的味道，給我很大驚喜。（飾演盲俠徒弟的簡淑兒相對被質疑未夠班？）不會這樣想，我是設計個角色給演員去做好，而非找個演員回來幫我做好個角色，我覺得簡淑兒的特質和氣質與角色近似，所以才找她」。

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提到「王張CP」王浩信及張振朗經過上輯《踩過界》和《反黑路人甲》後，觀眾對他們加深喜愛，林志華要求他們帶出與前兩劇不同的感覺，絕對是「考牌」功課，「他們真的踩住條界去演，因這段男人間的關係已去到比知己更上一個層次，但不是『基情』，而是雖然無血緣關係，但視對方為親人一樣，有血濃於水的感覺。這份功課他們做得很好，我給A」。他大爆二人在片場經常傾不停，心想何不專心些拍戲，但原來是在研究角色。

欲知專訪詳情，請留意明天（11月19日）明報娛樂版。

（即時娛樂）